В Сочи возведут новый блок начальной школы и центр единоборств

Фото мэрии Сочи

Важные социальные объекты появятся в микрорайоне Кудепста в Сочи. Сейчас проекты проходят экспертизу, строительство начнется в 2021 году.

Осенью 2019 года жители Кудепсты обратились к сочинскому мэру с просьбой возвести в микрорайоне спорткомплекс и дополнительный корпус школы №18. Эти объекты крайне необходимы Сейчас в Кудепсте проживают более 12000 человек.

– Микрорайон густонаселен, социальных объектов не хватает. Новый блок начальной школы №18 будет рассчитан на 400 мест, здесь появятся футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки. Дополнительное здание позволит разгрузить классы, что существенно скажется на комфорте учащихся и педагогов, – подчеркнул глава Сочи Алексей Копайгородский во время посещения микрорайона.

Сейчас в средней школе в Кудепсте обучаются более 2000 детей. На ее базе работают также центр дополнительного образования «Хоста», художественная и музыкальная школы, и еще 5 спортивных секций. Некоторые из них переедут в новый центр для занятий дзюдо и самбо. Его возведут на пересечении улиц Искры и Калиновой. Объект общей площадью более 1600 квадратных метров будет рассчитан на 640 воспитанников.

В ходе выездного совещания глава Сочи также поручил предусмотреть в проекте и строительство воркаут-площадок, которые будут открыты для всех желающих.