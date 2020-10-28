В детский сад Краснодара ворвался неадекватный мужчина

Никто из ребят даже не успел испугаться

ЧП произошло сегодня, 28 октября, в детском саду №231 Краснодара.

- К нам пробрался мужчина. Дети были в группах, поэтому никакого вреда он никому не нанес. Да и, собственно, не смог объяснить цель, с которой пришел, - рассказали испуганные сотрудники детсада "КП" - Кубань".

Поняв, что имеют дело с неадекватным человеком, они вызвали полицию.

- Я видела, как наряд скрутил молодого мужчину, а перед этим он пытался убежать. Но сотрудники в форме Росгвардии предупредили, что будут стрелять, если он продолжит движение. И схватили его, - рассказала "КП" - Кубань" одна из очевидец произошедшего.

В управлении Росгвардии тревожный вызов в детский сад подтвердили.

- В 12.35 часов на пульт централизованной охраны вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «Тревога» из охраняемого объекта — детского дошкольного учреждения, расположенного на улице Симферопольской. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что тревожную кнопку нажал охранник детского сада, который пояснил, что неизвестный перелез через забор и проник на территорию учреждения. Просьбу покинуть территорию он проигнорировал и направился внутрь здания, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека и передали его для дальнейшего разбирательства полиции. По внешним признакам он находился в состоянии опьянения.