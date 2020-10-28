Краснодарские энергетики установили 44 тысячи «умных» счетчиков

Фото: ПАО «Россети Кубань».

Теперь потребители электроэнергии из Динского и Северского районов Кубани, а также Теучежского и Тахтамукайского районов Республики Адыгея могут не беспокоиться пропустить срок подачи данных. Благодаря новым приборам учета текущие показания счетчиков будут передаваться в ресурсоснабжающую компанию дистанционно.

Специалисты Краснодарского филиала «Россети Кубань» (ПАО) установили 44 тысячи «умных» счетчиков. Причем все абоненты компании получили их бесплатно.

Как сообщает «Россети Кубань» - работы прошли в рамках первого этапа реализации концепции цифровых электросетей. «Умные» счетчики обладают массой преимущество по сравнению со своими аналоговыми предшественниками. Помимо передачи показаний о потреблении электроэнергии, они подадут в энергокомпанию сигнал об аварии в сети и оповестят о несанкционированном вмешательстве. Установка новых приборов учета практически исключает хищение электроэнергии, повышает надежность и качество электроснабжения потребителей. Кроме того, интеллектуальные приборы учета позволяют минимизировать потери и исключают спорные ситуации, вызывающие разногласия между потребителем и сетевой компанией.

При этом и сами обладатели приборов получают неплохие бонусы. Так, потребители могут экономить, используя многотарифный учет. Это позволяет им рационально планировать потребление, используя энергоемкие приборы в зоне действия низкого тарифа. Также абоненты компании не должны обслуживать и ремонтировать «умные» счетчики - бремя эксплуатации полностью несет электросетевая компания.

Напомним, концепция «Цифровая трансформация 2030», в рамках которой и проходит модернизация приборов учета, реализуется группой «Россети» с 2018 года. Главная цель стратегии – повысить надежность и качество электроснабжения потребителей и сократить потери энергоресурсов.