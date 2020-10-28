ВТБ запускает инвестиции в физическое золото через биржевой фонд

ВТБ Капитал Инвестиции со 2 ноября меняют стратегию фонда «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» (VTBG ETF). Теперь его активы будут инвестироваться в золото с физическим хранением в России (Банке ВТБ). Это первый в России биржевой фонд, активы которого обеспечены реальными золотыми слитками. Фонд предназначен для диверсификации рисков фондового рынка и получении потенциального дохода, привязанного к динамике цен на золото.

Торги паями «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» на Московской бирже были запущены в июне этого года. На первоначальном этапе его базовым активом выступал ETF SPDR Gold Shares. Теперь активы БПИФ ВТБ будут инвестированы в золотые слитки. Расходы VTBG ETF (TER) составят 0,66% годовых. Брокерская комиссия по сделкам с БПИФ ВТБ составляет 0% при операциях через Банк ВТБ. Купить и продать паи можно в один клик в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Инвестировать средства в «ВТБ – Фонд Золото. Биржевой» можно в рублях или долларах. Цена пая на бирже составляет порядка 1 рубля в настоящий момент и эквивалент в иностранной валюте. При владении фондом от трех лет инвестор может получить налоговый вычет.

«В нынешних условиях низких процентных ставок, волатильности валют золото становится универсальным инструментом сохранения сбережений. Иметь не менее 5% золота в инвестиционном портфеле сейчас представляется взвешенным решением. Осуществлять такие инвестиции для розничного инвестора удобнее всего через БПИФ. Наша цель – обеспечить клиентов наиболее качественными продуктами и сделать процесс инвестирования максимально простым и удобным. Поэтому мы рады представить рынку уникальную стратегию инвестиций в золото с физическим хранением в России», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

ВТБ Капитал Инвестиции сегодня предлагают самую широкую линейку БПИФ на российском рынке из 9 фондов, покрывающих все классы активов. ВТБ видит высокий спрос на данные инструменты для инвестиций, и намерен активно развивать это направление. Стоимость чистых активов по всем БПИФ ВТБ уже превысила 5 млрд руб.