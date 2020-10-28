РНКБ Банк выдал более 2 млрд рублей на автокредитование

За 9 месяцев текущего года РНКБ Банк (ПАО) выдал свыше 3000 кредитов на сумму более 2 млрд. рублей на покупку авто, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 30%.

Стоит отметить, что особым спросом у клиентов банка пользуются кредитные продукты с государственной поддержкой, по которым клиенты получают дополнительную скидку при покупке автомобиля. Средняя стоимость транспортного средства, приобретенного по госпрограмме, составляет 970 тысяч рублей при максимальном лимите до 1,5 млн рублей.

В этом году по программам госсубсидирования скидкой на покупку авто уже воспользовались свыше 1700 клиентов РНКБ Банка, которым выдано кредитов на сумму 935 млн рублей.

Условия госпрограмм распространяются на клиентов, не имеющих в собственности автомобиль до даты заключения кредитного договора; работников медицинских организаций системы государственного здравоохранения; граждан, продавших свой автомобиль старше 6 лет дилеру в качестве уплаты первоначального взноса по программе Trade-in. Также льготный автокредит теперь доступен семьям с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе, находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных) 16+.

Наиболее активными участниками госсубсидирования являются семьи с детьми. Этой категории клиентов в 2020 году выдано более 830 кредитов на сумму около 500 млн. рублей, что составляет 49% от общего количества выданных кредитов с государственной поддержкой.

Также значительный интерес клиенты проявляют к новой госпрограмме кредитования по сдаче своего автомобиля в трейд-ин и получению скидки на покупку нового. За рассматриваемый период в РНКБ Банке состоялось 135 таких сделок.

Выбирая между тем, какой автомобиль взять в кредит: новый или поддержанный, клиенты чаще делают свой выбор в пользу нового авто.

Так, соотношение кредитов на покупку новой машины и машины с пробегом составляет 87% и 13% соответственно. При этом средняя сумма автокредита в текущем году на новое транспортное средство составляет 689 тысяч рублей, а на автомобиль с пробегом – 710 тысяч рублей.

Лидерство на рынке среди новых автомобилей традиционно удерживает отечественная марка «LADA». За 9 месяцев продажи автомобилей этой марки в кредит составили более 800 единиц. Самой популярной моделью отечественного бренда остаются LADA Vesta и LADA Granta. Далее в рейтинге следуют корейские бренды KIA и Hyundai. Наилучшую динамику продаж автомобилей с пробегом показывает бренд KIA.

Стоит отметить, что оформить заявку на получение кредита с господдержкой можно дистанционно – без посещения офиса банка с помощью онлайн-заявки на официальном сайте РНКБ или же непосредственно в автосалонах-партнерах Банка. А совершать платежи по кредиту в интернет-банке или с помощью мобильного приложения «РНКБ 24/7». Ознакомиться с условиями программ автокредитования также можно на сайте РНКБ Банка.

- РНКБ Банк постоянно улучшает программы автокредитования и активно участвует в государственных. За три года, с момента участия РНКБ Банка в программе льготного автокредитования, нашим клиентам было выдано более 3200 автокредитов на сумму превышающую 1,7 млрд. рублей, - рассказывает заместитель председателя правления РНКБ Банка Николай Билан.