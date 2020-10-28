В Сочи мужчина получил больше миллиона рублей от страховой компании по поддельным документам Фото: Иван МАКЕЕВ

Полиция Сочи задержала 34-летнего жителя города, который по поддельным документам получил выплату в страховой компании. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

- Более миллиона рублей мужчина получит от страховой компании еще 4 сентября. Он предоставил документы с заведомо ложными сведениями о ДТП, которое случилось еще 26 августа, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в УМВД Сочи. – Своими действиями он нанес организации ущерб на сумму 1 059 392 рубля.

О том, что документы – подложные, страховая компания узнала после того, как к ней за выплатами обратился другой человек – тоже пострадавший в этом же ДТП.

Компания обратилась в полицию. И на днях незаконно получившего выплату мужчину задержали за мошенничество. Идет проверка.