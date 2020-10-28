На Кубани 28 медиков прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В Краснодарском крае 28 медиков прошли полный курс вакцинации от COVID-19. 14 сотрудников инфекционных госпиталей получат вторую прививку в ближайшее время.

В регионе продолжается тестовый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. В рамках него были получены 42 дозы российской вакцины «Спутник V» для сотрудников госпиталей.

Вакцинация от COVID-19 проводится в два этапа. Вначале вводится один компонент вакцины, еще через 21 день – второй.

- На сегодняшний день 42 сотрудника прошли первый этап вакцинации, из них 28 человек – полный курс, – сообщили в министерстве здравоохранения Кубани.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что за сутки в Краснодарском крае коронавирус подтвержден у 133 человек. Среди заболевших 75 женщин и 58 мужчин, в том числе COVID-19 обнаружен у 6 детей.