Лесной пожар в Туапсинском районе ликвидирован на площади 1 га

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Туапсинском районе локализован пожар в Георгиевском участковом лесничестве на площади 17,5 га. Очаг огня ликвидирован в Гойтхском участковом лесничестве - 1 га.

- На ликвидации возгорания работают два вертолета Ми-8 МЧС России - из Геленджика и Сочи. Два вертолета сбросили на очаг возгорания 60 тонн воды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В целях наращивания группировки в зоне лесного пожара дополнительно привлечено 28 человек и 7 единиц техники.

На базе главного управления создан оперативный штаб.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что изначально загорелось больше 6 гектаров леса. Пожар начался утром, 28 октября. На фото пожара в Туапсинском районе виден масштаб бедствия.