Берг в основе, Вандерсон не сыграет. Мурад Мусаев назвал состав «Краснодара» на матч против «Челси»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал стартовый состав «Краснодара» на матч Лиги чемпионов против «Челси». С первых минут матча на поле выйдет нападающий Маркус Берг, Вандерсон остался вне заявки на игру.

Состав «Краснодара»: Сафонов (В), Мартынович, Рамирес, Чернов, Смольников, Кайо, Газинский, Олссон, Уткин, Вильена, Берг.

Запасные: Городов (В), Синицын (В), Кутовой, Сперцян, Сулейманов, Сабуа, Литвинов.

Матч Лиги чемпионов Краснодар – Челси 28 октября состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 20:55 по московскому времени.