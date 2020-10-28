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Берг в основе, Вандерсон не сыграет. Мурад Мусаев назвал состав «Краснодара» на матч против «Челси»

Состав «Краснодара» на матч Лиги чемпионов УЕФА против «Челси»
Артём ГНАТЕНКОАртём ГНАТЕНКО
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал стартовый состав «Краснодара» на матч Лиги чемпионов против «Челси». С первых минут матча на поле выйдет нападающий Маркус Берг, Вандерсон остался вне заявки на игру.

Состав «Краснодара»: Сафонов (В), Мартынович, Рамирес, Чернов, Смольников, Кайо, Газинский, Олссон, Уткин, Вильена, Берг.

Запасные: Городов (В), Синицын (В), Кутовой, Сперцян, Сулейманов, Сабуа, Литвинов.

Матч Лиги чемпионов Краснодар – Челси 28 октября состоится на стадионе «Краснодар» и начнется в 20:55 по московскому времени.

ФК «Краснодар»