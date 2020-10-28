Зарубежная пресса написала о Сергее Галицком перед матчем с «Краснодаром»

Сергей Галицкий. ФОТО: Артем Коротаев/ТАСС

BBC выпустила материал о владельце футбольного клуба "Краснодар" Сергее Галицком.

-Этот человек приложил немало усилий, чтобы превратить молодой футбольный клуб в то, что он представляет из себя сейчас, - написало британское издание накануне исторической встречи в лондонским "Челси" в матче Лиги чемпионов. - За всем этим стоит свободомыслящий человек.

К слову, большой футбол в Краснодаре начнется 28 октября в 20.55.

Известно, чтобы посмотреть матч своей команды в Краснодар прилетел и владелец "Челси" Роман Абрамович.

Он уже успел прогуляться по парку «Краснодар», где, говорят, его все очень впечатлило.

Поговаривают, что на матчах «Челси» Абрамович не появлялся последние два года, он лишь финансирует клуб. Но тут, видимо, сделал исключение и прибыл на собственном самолете в столицу Кубани.

В лондонский клуб «Челси» Роман Абрамович вкладывает больше 300 млн рублей в год.

Кстати, мачт «Краснодар»-«Челси» уже назвали противостоянием российских олигархов.