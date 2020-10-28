Игроки «Челси»

В Краснодаре игроки «Челси» прошлись по улице Красной перед матчем.

Жители краевой столицы сняли на телефон моцион футболистов и разместили видео и фото в соцсетях.

Напомним, что «Краснодар» в среду 28 октября проведет матч второго тура Лиги чемпионов против «Челси». В дебютном матче «горожане» смогли добиться выездной ничьей 1:1 с «Ренном», теперь же предстоит испытание одним из фаворитов группы E.

Мачт «Краснодар»-«Челси» уже назвали противостоянием российских олигархов. «Быков» спонсирует миллиардер Сергей Галицкий. И он тоже будет на трибуне наблюдать за игрой.

«КП» расскажет о главных моментах предстоящей встречи Краснодар - Челси 28 октября 2020.