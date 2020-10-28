«Добро пожаловать в ад!». Стадион «Краснодара» приветствовал «Челси» грозным видео

"Добро пожаловать в ад" - на стадионе "Краснодара" приветствовали "Челси" Фото: Артём ГНАТЕНКО

Футбольный клуб «Краснодар» перед матчем с «Челси» презентовал новое видео для огромного экрана стадиона. Ролик выполнен в виде комикса, где супергероями выступают футболисты «черно-зеленых».

Мощное видео завершается словами «Добро пожаловать в Краснодар», но на несколько секунд остается надпись «Добро пожаловать в АД».

Матч Лиги чемпионов «Краснодар» - «Челси» для российского клуба станет первой домашней игрой в истории на групповом этапе турнира.