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Спорт

«Добро пожаловать в ад!». Стадион «Краснодара» приветствовал «Челси» грозным видео

Ролик показали перед матчем Лиги чемпионов на огромном экране арены
Артём ГНАТЕНКОАртём ГНАТЕНКО
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"Добро пожаловать в ад" - на стадионе "Краснодара" приветствовали "Челси"

"Добро пожаловать в ад" - на стадионе "Краснодара" приветствовали "Челси"

Фото: Артём ГНАТЕНКО

Футбольный клуб «Краснодар» перед матчем с «Челси» презентовал новое видео для огромного экрана стадиона. Ролик выполнен в виде комикса, где супергероями выступают футболисты «черно-зеленых».

Мощное видео завершается словами «Добро пожаловать в Краснодар», но на несколько секунд остается надпись «Добро пожаловать в АД».

Матч Лиги чемпионов «Краснодар» - «Челси» для российского клуба станет первой домашней игрой в истории на групповом этапе турнира.

ФК «Краснодар»