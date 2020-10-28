Перед началом матча фанаты «Челси» громко пели

Тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард давал интервью прямо в чаше стадиона. Фото: Артём ГНАТЕНКО

Стадион краевой столицы в предвкушении матча «Краснодар» - «Челси». Матч второго тура Лиги Чемпионов по футболу УЕФА собрал немало болельщиков «Челси». Они громко пели перед игрой.

Тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард давал интервью прямо в чаше стадиона. Его снимала вся трибуна.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Челси 28 октября 2020 говорят о том, что безоговорочным фаворитом будет «Челси». Учитывая кадровые потери «Краснодара», бороться за победу хозяевам будет сложно, даже ничья будет считаться успешным результатом.

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Челси можно будет посмотреть 28 октября 2020, начиная с 20:10 по московскому времени на телеканале Матч ТВ. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Краснодар» вечером в среду 28 октября.