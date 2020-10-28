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Болельщики «Краснодара» готовят перформанс

Трибуны стадиона заполнены флагами
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Болельщики «Краснодара» готовят перформанс

Болельщики «Краснодара» готовят перформанс

Стадион «Краснодара» готовился встретить любимую команду грандиозным перформансом. Трибуны «расцвели» флагами.

- Сафонов тащи, - не уставали выкрикивать болельщики.

Напомним, что олигарх Роман Абрамович приехал в Краснодар болеть за «Челси».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что футбольный клуб «Краснодар» перед матчем с «Челси» презентовал новое видео для огромного экрана стадиона. Ролик выполнен в виде комикса, где супергероями выступают футболисты «черно-зеленых».

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ФК «Краснодар»