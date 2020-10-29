На Краснодарский край надвигаются дожди

В ближайшие пять дней, если соберетесь на улицу, не забудьте прихватить с собой зонтик

В Краснодаре 29 октября переменная облачность, но осадков не ожидается. А вот в некоторых районах края дождик немного покапает.

- В регионе местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до 25 градусов. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ночью и утром низины и водоемы окутает туман, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

30 и 31 октября над Краснодарским краем тучи сгустятся сильнее. В регионе местами пройдут ливни с грозами, в том числе и в краевом центре. Столбик термометра днем поднимется лишь до 17 градусов.

К концу следующей недели на Кубани похолодает до +9. Затем весь ноябрь ожидаются "температурные качели" от +8 до +19 градусов. Также стоит отметить, что в последний месяц осень дожди будут идти стабильно раз в неделю.