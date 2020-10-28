В Краснодаре пройдет забег в честь юбилея трамвая

Фото предоставлено организаторами забега

В краевой столице пройдет забег в честь юбилея краснодарского трамвая.

- Краснодарскому трамваю в этом году 120 лет, нельзя его не поздравить с юбилеем. 20 марафонцев намерены пробежать от конечной до конечной остановки быстрее трамвая, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

Забег стартует 8 ноября в 9:00.

Организаторы уточнили, что раньше марафонцы обгоняли четвертый и пятый маршруты, сейчас бегут против восьмого. Участники не знают ни маршрута, ни длины дистанции. Это им сообщат за полчаса до старта. Это сделано, чтобы спортсмены не смогли протестировать дистанцию и подготовиться.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре прошел женский забег Beauty Run. В нем приняли участие 600 человек.