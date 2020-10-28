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В администрации Туапсинского района перешли на дистанционный прием граждан. Это сделано в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.

- Прием граждан в администрации муниципального образования Туапсинский район временно будет дистанционным, - сообщили в районной администрации.

Жители могут отправлять письма на электронный адрес: orog_tuapse@mail.ru.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что работодателям в Красноярском крае рекомендовали перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса прошло в режиме видеоконференции.