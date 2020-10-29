В Краснодаре продолжают штрафовать за несоблюдение масочного режима

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В краевом центре продолжают проверять трамваи, троллейбусы и автобусы. Водителей и кондукторов, которые едут без масок, - штрафуют, а пассажиров просят надеть средства защиты.

- За время рейдов на соблюдение масочного режима проверено около 4,2 тысяч единиц общественного транспорта Краснодара. На водителей, которые были без масок, уже составлены 17 протоколов, им грозит штраф, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Рейды проходят трижды в день. Горожан и гостей информируют о необходимости надевать средства индивидуальной защиты. Стоит отметить, что весь общественный транспорт Краснодара обеспечен масками и средствами для дезинфекции, если у вас по какой-то причине не оказалось маски при входе в городской транспорт, вам выдадут ее на месте.

Напомним, Роспотребнадзор ввел общероссийские ограничения, связанные с коронавирусом. Согласно постановлению главы ведомства, маски не просто рекомендуют, а обязывает носить защитные маски, причем всех и везде. Количество зараженных COVID-19 в регионе и по всей стране продолжает расти.