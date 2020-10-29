В Сочи во время пожара в частном доме сотрудники МЧС спасли трех человек

Причины возгорания выясняются

В ночь на 29 октября в городе-курорте на улице Пасечной вспыхнул пожар в частном доме. Очевидцы, увидев полыхающую крышу, вызвали на место спасателей.

- Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 02:05. По прибытию к месту первого подразделения сотрудники МЧС установили, что огонь охватил весь дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Спасено три человека, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что полностью возгорание удалось ликвидировать в 03:06. К тушению пожара привлекались 14 человек личного состава и четыре единицы техники.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Туапсе тушат лесной пожар. По данным на 28 октября площадь пожара составляла 11 гектаров.