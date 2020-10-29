Матвей Сафонов взял на себя вину за поражение «Краснодара» от «Челси»

Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов взял на себя вину за разгромное поражение от «Челси» в Лиге чемпионов со счетом 0:4.

- Хотел бы взять вину за поражение на себя. Моя ошибка в первом голе очевидна. Если бы не она, «Челси» пришлось бы намного сложнее навязать свою игру. Но случилось то, что случилось. Мы могли забить, во втором тайме вели игру, но опыта и везения в завершении не хватало. Теперь жду ответного матча в Лондоне. Посмотрим, справятся ли они там с нами, - сказал после матча Матвей Сафонов.

Однако главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не согласился с голкипером, отметив, что команда добывает победы и проигрывает вместе.

- Поражение - это не вина отдельного футболиста, а всей команды. Мы вместе выигрываем, также вместе и проигрываем. Матвей не раз выручал в предыдущих матчах, и у меня нет повода сомневаться в его игре. Ошибки бывают у любых, даже самых топовых голкиперов. От этого никто не застрахован. На ошибках учатся и, уверен, Сафонов дальше будет только прогрессировать, - заверил Мусаев.