В Краснодаре липы с улицы Московской пересаживают по новой технологии

Фото: PervyshovEA

В краевом центре начали убирать липы с улицы Московской, где совсем скоро начнется строительство новой трамвайной линии. Деревья выкорчевывают бережно, чтобы не повредить корни.

- Липы на улице Московской пересаживаем по новой для Краснодара технологии, чтобы максимально сохранить корневую систему. Подрядчик выбрал уникальную технику, усовершенствовав зарубежные аналоги под конкретные требования, - сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Первышов.

С улицы Московской уберут 674 липы. 73 дерева пересадят в качестве компенсационной высадки на территории школ, 42 - в детских садах, 64 липы перенесут в Западное трамвайное депо, а ещё 362 липы высадят на новом бульваре по улице Петра Метальникова.

Напомним, строить новую трамвайную ветку на улице Московской начнут 15 декабря этого года.