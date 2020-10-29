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В Крымском районе спасли мужчину, стоящего на железнодорожных путях

Полицейских поблагодарили родственники
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Ситуация разворачивалась вблизи хутора Новоукраинский Крымского района. Двое полицейских заметили мужчину на железнодорожных путях, который не пытался уйти при приближающемся поезде. Они оперативно уговорили мужчину сойти с рельсов.

- В районе железнодорожного моста лейтенант полиции Георгий Есаян и старший лейтенант полиции Артур Петросян заметили стоящего на железнодорожных путях человека. Они услышали приближающийся поезд и стали подавать предупредительные сигналы об экстренном торможении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Полицейским удалось отговорить мужчину, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, от необдуманного поступка. Позже родственники 62-летнего жителя хутора Новоукраинского поблагодарили стражей правопорядка за спасение мужчины. В ближайшее время их планируют поощрить на работе.

ЧП