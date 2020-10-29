В Крымском районе спасли мужчину, стоящего на железнодорожных путях

Ситуация разворачивалась вблизи хутора Новоукраинский Крымского района. Двое полицейских заметили мужчину на железнодорожных путях, который не пытался уйти при приближающемся поезде. Они оперативно уговорили мужчину сойти с рельсов.

- В районе железнодорожного моста лейтенант полиции Георгий Есаян и старший лейтенант полиции Артур Петросян заметили стоящего на железнодорожных путях человека. Они услышали приближающийся поезд и стали подавать предупредительные сигналы об экстренном торможении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Полицейским удалось отговорить мужчину, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, от необдуманного поступка. Позже родственники 62-летнего жителя хутора Новоукраинского поблагодарили стражей правопорядка за спасение мужчины. В ближайшее время их планируют поощрить на работе.