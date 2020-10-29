В Анапе осудили экс-депутата за незаконный бизнес

Приговор не вступил в законную силу

Городской суд курорта рассмотрел дело бывшего депутата Совета. Он обвинялся в незаконном предпринимательстве.

- Подсудимый построил многоквартирный дом на земельном участке матери. При этом разрешения на строительство у мужчины не было. Также он не прошел обязательную регистрацию в органах государственной и исполнительной власти для осуществления предпринимательской деятельности. А квартиры в доме продал на сумму 40 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краевого суда.

Размер дохода от незаконного бизнеса суд посчитал особо крупным. Экс-депутата осудили на два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в сеть слили оперативную съемку, на которой видно, как несколько мужчин заходят в здание судебного участка № 216 Туапсинского района и направляются прямо в кабинет мирового судьи. По некоторым данным, сотрудники ФСБ и следственного комитета подозревают служителя Фемиды во взяточничестве.