Взрослые, семейные и состоятельные: портрет ваших будущих соседей можно определить еще до покупки квартиры

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия.

Говорят, что главнее всего - это погода в доме. А погода в доме, конечно же, складывается из отношений с соседями. СК «Неометрия» провела масштабный всероссийский опрос, который показал, кто чаще всего покупает квартиры в ЖК «Фрукты». С его результатами можно ознакомиться в нашей статье.

Средний возраст респондентов, которые задумываются о покупке квартиры в ЖК «Фрукты», по данным опроса, составляет от 35 до 44 лет. Именно такой возраст указали 41% жителей России. На втором же месте оказались люди возрастом от 45 до 54 лет - 28%. А это значит, что никаких шумных вечеринок, ночных гуляний и громкой музыки вас не ожидает.

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия.

Также специалисты компании уточнили семейное положение будущих жильцов ЖК «Фрукты». Более трети респондентов (35%) - это семьи с одним или двумя детьми младшего и дошкольного возраста. У 34% опрошенных также есть дети, но они уже взрослые. Конечно, среди будущих жильцов есть и многодетные семьи. А это значит, что ваш ребенок точно сможет себе найти компанию сверстников, с которыми отлично проведет время в игровом комплексе нового поколения с безопасным покрытием, который строит СК «Неометрия» на территории ЖК «Фрукты».

Но на что же опирались будущие владельцы квартир при выборе недвижимости? Конечно же, основным критерием стала локация. ЖК «Фрукты» расположен в прекрасном месте. Жилой комплекс возводится в живописном поселке Сириус, который сочетает в себе красоты природы и современности.

Помимо всего в перечень важных критериев вошли развитая инфраструктура, близость к морю, хорошая транспортная развязка и, конечно же, эстетика жилого комплекса. Всем этим требованиям отвечает ЖК «Фрукты». В строящемся комплексе учтены все пожелания будущих жильцов. Застройщик постарался на все 100%, чтобы жизнь в ЖК «Фрукты» превратилась в настоящую сказку. Новые дороги, система «Безопасный город», развитая инфраструктура как сетевая, так и инженерная. В непосредственной близости расположен Олимпийский парк «Сочи», а также образовательный центр «Сириус». Для любителей экстремального спорта тоже есть место, где можно провести время, трасса «Формулы-1». Если же вы любите природу, то на расстоянии вытянутой руки раскинулся орнитологический парк.

До ж/д вокзала можно добраться всего за четыре минуты, а до аэропорта - за девять. Доехать до моря можно за пять минут, а дорога до Красной поляны займет полчаса.

Важный момент - это доверие к застройщику. СК «Неометрия» сдает дома в срок, а сами жилые комплексы возводятся по ФЗ-214. Больше половины будущих владельцев квартир, указали, что именно доверие к застройщику позволяет им без колебаний выбрать квартиру в ЖК «Фрукты».

Фото предоставлено пресс-службой СК Неометрия.

В ЖК «Фрукты» квартиры представлены на любой вкус - студии от 31 до 42 кв. м, 1-комнатные от 31 до 48 кв. м, 2-комнатные от 51 до 76 кв. м, 3-комнатные от 76 до 97 кв. м. На кухне и в гостиной точно будет, где развернуться, большие и светлые комнаты готовы принять самые большие компании ваших друзей. Еще одна приятная изюминка ЖК «Фрукты» - потрясающий вид на морское побережье или горы!

Кстати, вашими соседями станут не только жители России, но и других стран. Так, согласно опросу, проведенному специалистами СК «Неометрия», покупают квартиры в ЖК «Фрукты» и из Лондона. Также квартиры в ЖК «Фрукты» в основном приобретают жители Челябинской области, Уфы, Новосибирска, Сургута, Красноярска, Владивостока, Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского Автономного округа и, конечно же, Сочи. Согласитесь, с такой обширной географией, тем для разговоров с будущими соседями будет предостаточно.

Покупка квартиры в ЖК «Фрукты» - выгодная инвестиция в Ваше будущее и будущее Ваших детей. Торопитесь приобрести жилье своей мечты! Ведь уже более 70% квартир куплены.

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Важно: ЖК «Фрукты» строится по ФЗ-214.

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