Стало известно, когда Поезд Победы приедет в Краснодарский край

В маршрут Поезда Победы в 2020 году входят 13 городов Фото: Олег ЗОЛОТО

Поезд Победы, созданный петербургскими художниками, уже начал путешествие по стране. Отправной точкой стал Санкт-Петербург, затем выставка побывала в Москве. В этом году передвижной музей побывает еще в 11 городах, в том числе и в Краснодарском крае.

- Экспозиция отправилась в тур. В этом году в маршрут Поезда Победы попадут 13 городов. Помимо Москвы и Питера уникальный состав побывает в Мурманске, Архангельске, Смоленске, Туле, Курске, Владикавказе, Керчи, Феодосии, Севастополе, Новороссийске и Волгограде, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

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В Новороссийск передвижной музей прибудет 22 ноября в 13:22. Уникальную выставку в городе-герое можно будет посмотреть в течение двух дней. К следующему пункту маршрута состав выдвинется 24 ноября в 19:45.

Стоит отметить, что посещение Поезда Победы – бесплатное. Гости смогут не только посмотреть на выставку, но и даже на какое-то время стать ее экспонатами, почувствовать атмосферу военных лет.