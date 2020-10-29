Краснодарский край лидирует по межеванию участков

На Кубани доля земельных участков с уточненной площадью, сведениях о которых внесены в ЕГРН, составила 62%

«Пограничные» разногласия не редкость для собственников двух смежных участков. В Кадастровой палате назвали причину возникновения споров за территорию и подкрепили экспертное мнение цифрами.

- Практика показывает, что именно отсутствие точно определенных границ – причина большинства споров между владельцами смежных участков. Также могут возникнуть споры, если земельные участки не граничат друг с другом, но их использование – единственная возможность получить доступ к территориям общего пользования, к источнику воды, провести ремонтные работы или реализовать иные нужды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Кадастровой палате региона.

Общий показатель муниципальных образований по России, границы которых учтены, благоприятный – 71,2%: 14 933 из 20 984 единиц. В Краснодарском крае количество отмежеванных муниципальных образований составляет 355 . Краснодарский край вошел в число лидеров по количеству установленных границ населенных пунктов.