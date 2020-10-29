В Краснодаре умер мужчина, занимаясь на спортивной площадке

Фото "КП" прислал очевидец

Трагедия произошла в краевом центре утром 29 октября во дворе жилого микрорайона на улице Восточно-Кругликовской. На площадке местные жители занимались спортом и услышали грохот. Оказалось, что на одном из тренажеров упал мужчина и перестал подавать признаки жизни. Очевидцы вызвали на место скорую, но фельдшеры по приезду лишь констатировали смерть.

- Сообщение о случившемся поступило в полицию около семи часов утра. Личность погибшего установлена, им оказался 60-летний местный житель. Причины трагедии сейчас выясняются, - сообщил «Комсомольской правде»- Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В том числе, правоохранители установят, от чего умер мужчина, назначена судебно-медицинская экспертиза.