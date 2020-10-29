Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 29 октября 2020 увеличилось на 132

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. По данным на 29 октября число заболевших в Краснодарском крае выросло на 132 человека. Инфекция выявлена в 25 районах региона.

- В Краснодаре заболел 51 человек, в Сочи и Павловском районе - по восемь, в Анапе и Белореченском районе – по шесть. По пять пациентов получили положительные результаты исследования на коронавирус в Новороссийске, Горячем Ключе и Темрюкском районе. В Туапсинском, Северском районах и Геленджике заразились по четыре человека. В Белоглинском районе и Армавире выявлено по три новых случая заболевания. В Абинском, Новопокровском, Новокубанском, Лабинском, Крыловском, Славянском, Кущевском и Красноармейском районах зафиксировано по два случая инфицирования. В Ейском, Ленинградском, Усть-Лабинском и Приморско-Ахтарском прибавилось по одному пациенту с COVID-19, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе отметили, что среди заболевших за последние сутки – 11 детей. Младшему ребенку один год, а старшему – 16.

Стоит отметить, что сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 32 человека, еще трое – на ЭКМО.