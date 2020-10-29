На Кубани бизнесмены обменялись опытом удаленной работы во время пандемии

Фото: Юлиана Передерий

В Краснодарском крае прошла конференция «Опыт и практика работы бизнеса в условиях пандемии». Мероприятие организовали дистанционно. Предприниматели смогли онлайн обменяться опытом цифровизации и организации удаленной работы сотрудников.

Конференцию организовали русско-английский еженедельник «ЮГ Times», Общественная палата Краснодарского края, Южный региональный комитет Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ), Краснодарское региональное отделение «Российского союза промышленников и предпринимателей», а также Агентство инвестиций и международного сотрудничества (АИМС). А стратегическим партнером программы стал ПАО КБ «Центр-инвест», платиновым партнером – «Филип Моррис Кубань», серебряными партнерами - STIHL, Cargill.

- В ходе конференции состоялась дискуссия по темам практик взаимодействия бизнеса, общества и органов власти, а также планам по будущей работе после выхода компаний из ограничительных мероприятий, - сообщили в издании.

Подробный материал о конференции опубликован в номере «Юг Times».