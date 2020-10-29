На Кубани за взятки осудили экс-начальника машинной станции СКЖД

Суд проходил в Тимашевске

Бывший начальник путевой машинной станции по ремонту пути Северокавказской железной дороги организовал преступную схему. Мужчина брал взятки за предоставление спецтехники для выполнения сторонних заказов частными лицами. При получении очередной суммы его повязали оперативники.

- Губенко распоряжался служебной техникой, принадлежащей ОАО «РЖД», и получал за это деньги. При получении 200 тысяч рублей за выполнение очередного заказа мужчину поймали с поличным оперативные сотрудники УФСБ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ведомства.

В отношении экс-руководителя станции за получение взятки было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным. Губенко назначено семь лет и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. А также мужчина на три года лишился права занимать вышестоящие должности и еще должен заплатить штраф в 2 миллиона рублей.

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