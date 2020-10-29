Футболистов "Краснодара" обвинили в расизме за то, что не встали на колено перед матчем с "Челси"

"Краснодар" подвергся критике в сети после того, как семь игроков из стартового состава решили не вставать на колено перед матчем против «Челси» в Лиге чемпионов. Это акция проводится перед каждым матчем большого футбола в память о жертвах расизма.

- Просто безумие, насколько открытый расизм все еще существует во многих частях мира, - заполонили сеть гневные посты болельщиков футбола по всему миру.

Дело в том, что вставать на одно колено во время проведения массовых мероприятий принято теперь после произошедшего в США с жестким задержанием афроамериканца. Полицейский тогда слишком крепко прижал его горло коленом к земле и мужчина скончался.

На фоне случившегося по всему миру активизировалось движение Black Lives Matter.

Игроки "Краснодара" не стали объяснять отсутствие солидарности с движением в защиту чернокожих. Однако они не первые из футболистов, кто проигнорировал акцию. До краснодарцев решили не вставать на колено игроки французского "Марселя".