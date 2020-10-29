Двое подростков в Сочи предстанут перед судом за угон мотороллеров

Фото СК РФ

20 августа 2020 года двое братьев-сочинцев ,14 и 15 лет, гуляли возле дома на улице Макаренко. Рядом находится пункт проката мотороллеров.

Подростки очень хотели покататься, но денег, чтобы заплатить за аренду, у них не было. Поэтому они решили взять транспорт просто так, и, недолго думая, угнали два мотороллера.

На угнанных скутерах ребята катались по всему Сочи, а потом бросили транспорт на улице Джапаридзе и пешком направились домой. Полиции не стоило больших трудов найти угонщиков.

- Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 15 и 14-летнего братьев. Они подозреваются в угоне двух мотороллеров, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.2 ст. 166 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.