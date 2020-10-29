Краевые власти усиливают контроль за сроками строительства социальных объектов

Фото администрации КК

Как отметил глава региона, несмотря на сложный год, на Кубани не сокращено финансирование ни одной социальной программы, а значит все сроки по строительству необходимы людям объектов должны строго соблюдаться.

Сейчас в регионе одновременно строится 26 школ, 9 детских садов и 15 спортивных сооружений. До конца 2020 года намечено сдать еще около 20 офисов врачей общей практики.

При этом по ряду объектов есть существенные отставания.

Например, в Горячем Ключе в станице Саратовской не завершен малобюджетный спорткомплекс. Объект при этом даже не законсервирован. Мэр Горячего Ключа Александр Кильганкин заверил, что до конца года комплекс достроят.

– Если в муниципалитетах будут сорваны сроки строительства социальных объектов, то замы глав районов и сотрудники департамента строительства будут искать другую работу, – подчеркнул губернатор.