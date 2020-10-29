Новые квартиры получили 20 семей из горевшего дома по улице Российской в Краснодаре

Фото мэрии Краснодара

Жильцы горевшего в середине сентября этого года многоквартирного дома на улице Российской в Краснодаре продолжают получать ключи от новых квартир. Их покупку взял на себя застройщик.

Новое жилье взамен сгоревшего уже получили 20 семей. Еще в 24 квартирах идет ремонт — жильцы въедут туда по завершении работ.

-Еще семи семьям предоставили квартиры без ремонта, но больше по площади, чем у них была ранее,- сообщает мэрия Краснодара.

Погорельцам в общей сложности планируется предоставить 54 новые квартиры. Собственники подавляющего большинства из них уже определились со своим выбором.

Три семьи пока не смогли выбрать подходящий из предлагаемых им вариантов. Еще один собственник намерен получить денежную компенсацию после выкупа его квартиры.