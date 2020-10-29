В Новороссийске открылся филиал детского технопарка «Кванториум»

Фото администрации КК
Новый технопарк расположился на проспекте Ленина. Его площадь превышает 1000 кв. метров.
Создана новая площадка для обучения более 800 детей в возрасте от 10 до 18 лет по восьми направлениям в области робототехники, английского языка с техническим уклоном и математическим дисциплинам.
На создание технопарка потрачено около 83 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.
- Приоритетные задачи детского технопарка – популяризация образования, доступность обучения, приоритет высокопрофессиональных кадров и новый формат обучения, а также поддержка талантливых детей, – рассказали в региональном Минобразования.
Первый подобный парк для детей на Кубани открыт в 2018 году в Краснодаре. Для школьников, проживающих в сельской местности и труднодоступных территориях, там работают два мобильных технопарка.