Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Новороссийске открылся филиал детского технопарка «Кванториум»

На новой площадке пойдут обучение около 800 человек
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
КомментироватьОставить комментарий
Фото администрации КК

Фото администрации КК

Новый технопарк расположился на проспекте Ленина. Его площадь превышает 1000 кв. метров.

Создана новая площадка для обучения более 800 детей в возрасте от 10 до 18 лет по восьми направлениям в области робототехники, английского языка с техническим уклоном и математическим дисциплинам.

На создание технопарка потрачено около 83 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

- Приоритетные задачи детского технопарка – популяризация образования, доступность обучения, приоритет высокопрофессиональных кадров и новый формат обучения, а также поддержка талантливых детей, – рассказали в региональном Минобразования.

Первый подобный парк для детей на Кубани открыт в 2018 году в Краснодаре. Для школьников, проживающих в сельской местности и труднодоступных территориях, там работают два мобильных технопарка.