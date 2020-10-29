МЧС предупредило о ливнях и шквалистом ветре на Кубани

Фото ГУ МЧС по краю

ГУ МЧС по краю вечером 29 октября распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в регионе.

- Днем 30 октября и до конца суток 30-го, а также в течение суток 31.10 и 01.11.2020 местами в крае (исключая город Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с,- сообщает ведомство.

В МЧС также предупреждают, что велика вероятность подтопления территорий и сельхозугодий, а также населенных пунктов, и призывают граждан соблюдать меры предосторожности.