В Краснодарском крае проводится анализ поздней госпитализации пациентов с коронавирусом

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- Наши медики действуют согласно утвержденным приказам и рекомендациям по оказанию медицинской помощи. При наличии показаний принимается решение о госпитализации., – отметили в Минздраве региона.

Как подчеркивают в ведомстве, если пациенты не обращаются за медицинской помощью своевременно, и их состояние ухудшается, то скорая помощь обязана сразу сразу доставить их в госпиталь.

В министерстве также советуют жителям с признаками ОРВИ или тем, кто контактировал с больными COVID 19, оставаться дома и звонить в поликлинику по месту жительства.

Врач при этом должен прибыть на дом к пациенту в течение суток.

- Если после осмотра врач рекомендовал сдать анализ на коронавирус, тестирование сделают бесплатно, а мазок для теста тоже возьмут на дому,- сообщает Минздрав.

По данным краевых властей, сейчас в 23 инфекционных госпиталях региона развернуто более 5200 коек. Из них свободно 14%.