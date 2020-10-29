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Офицер Росгвардии спас жизнь рабочему на стройке

Поначалу старший лейтенант даже никому не рассказал о своем мужественном поступке
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Росгвардии

Фото Росгвардии

Сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Крымскому району старший лейтенант полиции Николай Мартынович удостоен медали за спасение жизни человека в марте 2020 года.

Николай при этом даже не стал никому рассказывать о своем мужественном поступке. Об этом стало известно лишь из письма в адрес его руководства.

Прораб строительной бригады рассказал, что 15 марта вместе с рабочими находился на стройплощадке в поселке Новоукраинском. Его сотрудник нес стеклянную посуду, случайно уронил её, споткнулся и упал на осколки стекла. Когда он поднялся, на его лице имелись глубокие порезы, которым не придали особого значения, а подоспевший на помощь молодой человек, коим и оказался старший лейтенант полиции.

- Николай Мартынович, заметил нехарактерное для таких травм большое количество крови на одежде мужчины. Оттянув край футболки, он увидел у него еще один глубокий порез в области шеи, который представлял серьёзную опасность. Офицер уложил пострадавшего на землю, зажал руками рану, из которой пульсировала кровь, и вызвал бригаду скорой. Прибывшие медики сообщили, что своими действиями офицер спас рабочему жизнь,- сообщает пресс-служба Росгвардии по краю.