Площадь лесного пожара в Туапсинском районе продолжает расти

Фото МЧС по краю

Еще днем 29 октября МЧС сообщало о 17,5 гектарах лесной подстилки, охваченной огнем. А уже к 18 часам эта территория выросла на треть.

- По состоянию на 18:30. 29.10.2020г. на территории Туапсинского лесничества локализован пожар на площади 24 гектара. Открытого горения нет. Угроза населённым пунктам отсутствует,- сообщает ГУ МЧС по краю.

В районе пожаров весь день работал вертолет Ми-8 из Геленджика, который совершил за сутки 27 сливов общим объёмом 135 тонн воды.

- Численность группировки сил и средств от РСЧС составила 66 человек личного состава и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России - 12 человек и 5 единиц техники,-отмечают в ведомстве.