На Кубани в десятках районов досрочно начался отопительный сезон

Фото администрации КК

Так, в Курганинском районе к отоплению уже подключены 109 из 122 объектов социальной сферы, а в Красноармейском – все полностью. В Ейском районе из 147 учреждений тепло подается в 54.

– Уже запущены 1216 из 2801 котельных. Отопительный сезон начат в 31 муниципалитете, в 12 из них тепло полностью подано на все объекты соцсферы и в многоквартирные жилые дома. В Абинском, Ейском, Красноармейском, Курганинском, Мостовском, Северском и Темрюкском районах эти работы планируют завершить не позднее 5 ноября, – рассказали в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ.

В Анапе, Сочи, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе отопительный сезон начнется, как обычно, в середине ноября.