Краснодарский аэропорт получил сертификат на посадку самолетов при сильном тумане

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Аэропорт Краснодара получил сертификат на посадку воздушных судов в условиях сильного тумана. Допуск на прием самолетов в условиях ограниченной видимости выдала Росавиация. При этом видимость на взлетно-посадочной полосе должна быть не менее 300 метров.

- В Краснодаре сильные туманы характерны для осени и зимы, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - Сертификат минимизирует задержки или отмены рейсов в условиях ограниченной видимости.

В пресс-службе напомнили, что решение о посадке в туман, сильный дождь или снег принимает авиакомпания и лично командир экипажа.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в аэропорту Краснодара приземлился самолет в огромной медицинской маске. На его борту написаны слова благодарности медикам.