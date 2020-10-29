В Кавказском заповеднике пропавшего леопарда «нашла» фотоловушка

Фото: kavkazzapoved.ru.

В Кавказском заповеднике пропал леопард Кодор. Его ошейник перестал подавать сигналы буквально через десять дней после выпуска в дикую природу. И только через два месяца пришли долгожданные и очень хорошие новости.

- После проверки матрицы фотоловушек были получены уникальные кадры леопардов в природе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кавказского заповедника.

На снимках видно, что Кодор приобрел хорошую спортивную форму, он выглядит вполне здоровым.

Кроме того, в фотообъектив попала и выпущенная вместе с Кодором самка Лаба.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи в дикую природу выпустили пару леопардов. Животных забросили на западный склон горы Ахцархва.