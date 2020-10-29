В Краснодаре в канал выбросили ртутные лампы

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В краевой столице прямо в канал выбросили опасный мусор - ртутные лампы. Мусорная куча находится между поселками Агроном и Лазурный.

- О данном факте сообщили коллегам из Прикубанского округа, - прокомментировали в пресс-службе администрации Краснодара.

Местные власти проведут работу с собственником земельного участка. Он должен будет убрать опасный мусор.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Адыгее фигурантом уголовного дела стал глава Гиагинского района. Он дал указание подчиненным сотрудникам захоронить на земельных участках сельскохозяйственного назначения несанкционированную свалку. Это стало причиной загрязнение почвы вредными химическими веществами.