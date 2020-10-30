В Краснодарском крае ожидаются дождливые выходные

Ждем похолодания и утепляемся

Над Кубанью в некоторых районах уже повисли черные тучи. Дождь покапал в Тихорецком, Кавказском, Тбилисском, Усть-Лабинском и других районах. Но синоптики отмечают, что это только первая волна. Силу осадки наберут к вечеру 30 октября, а также ливни ожидаются 31 октября. В МЧС распространили на эти дни экстренное предупреждение.

- 30, 31 октября и 1 ноября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Спасатели рекомендуют без необходимости не выходить из дома. При случае ЧС набирать 101. Стоит отметить, что в регионе резко похолодает, к концу следующей недели температура воздуха опустится до +9.