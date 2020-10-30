Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности: что можно, а что нельзя делать на Кубани

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В Краснодарском крае снова продлили режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал глава края Вениамин Кондратьев.

- Продлить режим с 31 октября до 15 ноября, - говорится в документе.

Помимо прежних требований, например, запрет на массовые мероприятия, соблюдение самоизоляции для хронических больных и лиц старше 65 лет, а также соблюдение дистанции в 1,5 метра, - в проставлении также расширили пункт масочного режима. Повязку на лице необходимо носить не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице, а также в «иных общественных местах скопления людей», в том числе и на предприятиях. Губернатор отметил, что все организации края обязаны обеспечить работников и посетителей средствами защиты.

Напомним, количество заболевших коронавирусом в регионе продолжает расти. Также увеличивается количество смертей от COVID-19.