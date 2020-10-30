Дождь помог потушить лесной пожар в Туапсинском районе

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Между селами Анастасиевка и Гойтх 28 октября загорелся лес. За сутки площадь пожара в Туапсинском районе выросла почти втрое – с шести до 17,5 гектаров. Быстрее ликвидировать возгорание помог спасателям дождик, который начался в горах ночью.

- В 08:55 30 октября пожар на территории Туапсинского лесничества полностью ликвидирован. На месте работали от РСЧС 66 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек личного состава и 5 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, что лесной пожар тушили с земли и с воздуха. Сбросы воды делал вертолет Ми-8 МЧС России из Геленджика. Вечером и ночью проводилось «окарауливание» местности, чтобы оперативно отследить возможное движение огня. В ближайших поселках района дежурили пожарные.