Мужчина избил ремнем пасынка до синяков за невыученные уроки

У ребенка обнаружили кровоподтеки от ремня

43-летний житель станицы Павловской не раз проявлял излишнюю строгость к сыну своей сожительницы. На этот раз он перешел всякие границы, посчитала мать мальчика и вызвала полицию.

- Все произошло около десяти часов вечера, когда названный отец 6-классника Димы вдруг выяснил, что он не выучил уроки на завтра, - сообщает "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Мужчина снял ремень со своих брюк и приложился им к телу мальчика не менее двух раз.

Плачущего от боли и обиды Диму полицейские достали из-под кровати. А его мать написала на любовника заявление.

К слову, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, вреда здоровью ребенка не нашли. А значит, мужчине может грозить только административное наказание.

Зато мать мальчика наверняка сделала выводы, доверять ли в следующий раз воспитание своего сына чужому человеку.