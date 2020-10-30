Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 30 октября 2020 увеличилось на 139

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом в регионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. По данным на 30 октября число заболевших в Краснодарском крае выросло на 139 человек, накануне было зафиксировано 132 случая.

- В Краснодаре заболели 55 человек, в Темрюкском районе – 10. В Белореченском и Северском районах зафиксировано по семь случаев инфицирования, в Армавире – шесть, в Геленджике, Туапсинском и Славянском районах – по пять. По четыре человека с COVID-19 выявили в Сочи, Новороссийске и Усть-Лабинском районе, по три – в Горячем Ключе, Крымском, Тихорецком, Отрадненском, Красноармейском районах. По два пациента получили положительные результаты на коронавирус в Абинском, Тимашевском и Щербиновском районах. По одному заболевшему прибавилось в Ейском, Ленинградском, Павловском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Апшеронском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе добавили, что среди инфицированных – 14 детей в восьми районах края. Самому младшему ребенку один год.

Стоит отметить, что в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 38 пациентов, накануне говорилось о 32. Еще трое – на ЭКМО.