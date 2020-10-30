Новый антирекорд: на Кубани за сутки коронавирусом заболели 139 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Всплески на графике по коронавирусу в Краснодарском крае были зафиксированы в мае, июле и августе. В течение трех месяцев кривая не преодолевала отметку 110 случаев, но с 21 октября снова поползла вверх. 124, 130, 131, 120, 133, 132, 139 – такие данные статистики за последние семь дней.

По данным на 30 октября коронавирусом заразились 139 человек, в том числе 14 детей. За сутки количество человек в тяжелом состоянии на ИВЛ увеличилось на шесть: 29 октября говорилось о 32, 30 октября увеличилось до 38.

- За последние сутки COVID-19 выявлен в 25 районах края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, что в Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности. Также ужесточили масочный режим, средствами защиты работников должны обеспечить на всех предприятиях, также маски теперь должны бесплатно выдавать в магазинах.