В Краснодаре отремонтировали улицу Химзаводскую

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В краевом центре раньше срока отремонтировали участок улицы Химзаводской от Береговой до Индустриальной. Привести в порядок асфальт здесь планировалось только на следующий год.

- На дороге полностью поменяли асфальт, также заменили бордюры, сделали разметку, установили дорожные знаки, обустроили подъезд к контейнерной площадке — чтобы было удобно вывозить мусор, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что эта дорога не магистральная, но очень важна для горожан, поэтому была выделена в приоритет.

В мэрии отметили, что со следующего года на ремонт дорог будут выделять больше средств. На участках будут делать масштабную реконструкцию: расширять, продлевать, переводить из гравийных в асфальтобетонные.